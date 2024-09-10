Снайперы ВС РФ уничтожили пулеметчиков ВСУ, прикрыв наступление под Авдеевкой

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что снайперские пары группы Вооружённых сил «Центр» оказали поддержку штурмовым отрядам, которые действуют под населённым пунктом Авдеевка.
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