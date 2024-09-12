Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский больше часа убеждал посланцев Вашингтона и Лондона развязать Украине руки – Bloomberg

Зеленский больше часа убеждал посланцев Вашингтона и Лондона развязать Украине руки – Bloomberg

Bloomberg пишет: во время визита на Украину госсекратаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми, они хотели услышать план Зеленского по нанесению удара вглубь российской территории и обсудить долгосрочную стратегию Украины на следующий год.

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Комментарии
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Misha Glusch
зеля интересно дал лами? любишь бандер - люби и Искандер!
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16 час.
Татьяна Х
&quot;План победы&quot;, тоже мне великий стратег, если не разрешат бомбить вглубь России, потом скажет, сами, мол виноваты, что не победили. Не зря он так распинается.
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