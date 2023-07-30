В «Народной партии» Пакистана возник спор о досрочном роспуске парламентов

У решения досрочно распустить парламенты в пакистанской провинции Синд, а также федерального парламента появилась «внутренняя оппозиция» в «Пакистанской народной партии» (ПНП), 30 июля сообщило агентство ARY News со ссылкой на источники в партии.
У решения досрочно распустить парламенты в пакистанской провинции Синд, а также федерального парламента появилась «внутренняя оппозиция» в «Пакистанской народной партии» (ПНП), 30 июля сообщило агентство ARY News со ссылкой на источники в партии.
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