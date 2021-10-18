Лидер «Зеленых» Хабек призвал к диалогу с Россией по газовому вопросу

Герман БергПолитикаЛидер «Зеленых» Хабек призвал к диалогу с Россией по газовому вопросу Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в росте цен на газ на европейском рынке.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ТуренкоНу очень хочется чтобы гейропа в этом году промерзла, чем прочистила бы свои мозги. В угоду своему патрону сами себя выпороли, а в итоге пострадает простой народ. Все как всегда. Перспектив на дальнейшее укрепление ЕС никаких. Все по Крылову.Комментировать
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