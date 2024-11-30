Тренажёр российского транспортного корабля нового поколения построят летом

В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) рассказали, что комплексный тренажёр пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) сможет моделировать условия старта, выведения, спуска и посадки в беспилотном варианте.
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