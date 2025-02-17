Т-90МС «Прорыв» с защитой от FPV, ЗРК «Панцирь-СМД-Е, боевой модуль Б05Я01 «Бережок» на открывшейся международной оборонной выставке “IDEX-2025”, ОАЭ.
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Т-90МС «Прорыв» с защитой от FPV, ЗРК «Панцирь-СМД-Е, боевой модуль Б05Я01 «Бережок» на открывшейся международной оборонной выставке “IDEX-2025”, ОАЭ.
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