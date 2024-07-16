"А он не за нас воевал" - Цинизм военкома поразил мать бойцов, отдавших жизни на фронте

М Макс Ничего нового! "Я вас в Афганистан не посылал!" Меняются только точки. Смысл остается! Статью УК надо с пожизненным и конфискацией за эту фразу. И путевку в теплые края - на южный берег Северного ледовитого океана.

d demyr150648 Вообще, столько горя и несправедливости в нашем режиме. И такая сволочь окапывается в тылу. Воистину: сыт голодного не разумеет. Войну-то начали, а о людях не помнят и только ...