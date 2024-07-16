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    Эту статью не стоило публиковать. Она не несёт положительного эффекта в современную расстановку понятия СВО. Разжигае..."А он не за нас в...

"А он не за нас воевал" - Цинизм военкома поразил мать бойцов, отдавших жизни на фронте

"А он не за нас воевал" - Цинизм военкома поразил мать бойцов, отдавших жизни на фронте

В Сети опубликовали письмо матери двух бойцов, погибших на фронте. Её больно поразил и ранил цинизм военкома, который заявил женщине про одного из павших сыновей: "А он не за нас воевал".

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Комментарии
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М
Макс
Ничего нового! &quot;Я вас в Афганистан не посылал!&quot; Меняются только точки. Смысл остается! Статью УК надо с пожизненным и конфискацией за эту фразу. И путевку в теплые края - на южный берег Северного ледовитого океана.
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1 час.
d
demyr150648
Вообще, столько горя и несправедливости в нашем режиме. И такая сволочь окапывается в тылу. Воистину: сыт голодного не разумеет. Войну-то начали, а о людях не помнят и только ...
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1 час.
Федор Орлов
Эту статью не стоило публиковать. Она не несёт положительного эффекта в современную расстановку понятия СВО. Разжигает ненависть одних против других.☺️😗😂
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1 час.

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