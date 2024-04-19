Boeing намерен выйти на рынок Азии с «летающими» автомобилями к 2030 году

Американский производитель самолетов Boeing планирует выйти на рынок «летающих» автомобилей в Азии к 2030 году, стремясь удовлетворить возросший спрос на быстрые путешествия на короткие расстояния, которые эти транспортные средства могут обеспечить в загруженных транспортом городах региона, пишет издание Nikkei.