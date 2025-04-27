Согласие главы киевского режима на мирное урегулирование конфликта, которое будет сопровождаться потерей Украины значительной части территории, будет означать конец политической карьеры Владимира Зеленского.
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