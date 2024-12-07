Горевший пять лет назад Нотр-Дам открывается после реконструкции

Собор Парижской Богоматери откроется в субботу, 7 декабря, после более чем пятилетней реконструкции после разрушительного пожара в 2019 году, который почти уничтожил величественную достопримечательность Парижа, передает РИА Новости .
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