Директор Службы внешней разведки Нарышкин рассказал, зачем встретился с руководителем ЦРУ

Директор Службы внешней разведки Нарышкин рассказал, зачем встретился с руководителем ЦРУГлава СВР Сергей Нарышкин впервые публично прокомментировал переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, который прибыл в Москву 27 августа.
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