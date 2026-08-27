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Живая Кубань

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Директор Службы внешней разведки Нарышкин рассказал, зачем встретился с руководителем ЦРУ

Директор Службы внешней разведки Нарышкин рассказал, зачем встретился с руководителем ЦРУ

Директор Службы внешней разведки Нарышкин рассказал, зачем встретился с руководителем ЦРУГлава СВР Сергей Нарышкин впервые публично прокомментировал переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, который прибыл в Москву 27 августа.

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