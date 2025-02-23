Топонимика новых районов: грамотный подход на примере намыва Васильевского острова

В названиях почтят память известных мореплавателей, флотоводцев и даже художников-маринистов На первый взгляд, грамотное название новых улиц должно быть связано с их местоположением на физической карте или должно быть посвящено определенным историческим деятелям.
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