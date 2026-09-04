4-комнатная квартира 151кв.м проспект 25-летия РККА в Ворошиловском районе в Донецке - 10 300 000 руб

Продается четырехкомнатная квартира. О квартире: • общая площадь — 151 м²; • 4 полноценные комнаты; • 7/10 этаж; • квартира продаётся с мебелью; • просторная, подойдет для большой семьи.
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