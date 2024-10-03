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Татарстан примет участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне

С 3 по 4 октября МЧС России проводит Всероссийскую тренировку по гражданской обороне. К тренировке будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, руководители регионов, органы местного самоуправления и организации.

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