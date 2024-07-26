26 июля в Москве ожидается сухая погода

Сегодня в Москве ожидается сухая погода, а к выходным наступит резкое похолодание. По данным Федерального гидрометцентра, сегодня в городе будет переменная облачность без осадков, температура воздуха достигнет плюс 27 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии