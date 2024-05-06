Более четырех тысяч волонтеров помогут в организации Дня Победы в Иркутской области

В преддверии знаменательной даты Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы” в тесном сотрудничестве с региональным Министерством по молодежной политике завершили подготовку более 4000 волонтеров, которые будут принимать активное участие в сопровождении важнейших мероприятий Дня Победы.