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Уиткофф и Кушнер сообщили Зеленскому, что хотели бы прорыва в переговорах к зиме

Уиткофф и Кушнер сообщили Зеленскому, что хотели бы прорыва в переговорах к зиме

Закончился «переговорный уикенд», который организовали в очередной раз США. Как сообщает агентство «Аксиос» со ссылкой на источники, после визита в Москву спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве заявили Владимиру Зеленскому, что хотят достичь прорыва в переговорах по урегулированию до зимы.

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