Мудрик выбыл на 6-8 недель из-за травмы. Вингер сыграл 26 минут за «Тоттенхэм» впервые с 2024-го

Михаил Мудрик выбыл на несколько недель из-за травмы. Вингер сборной Украины , арендованный « Тоттенхэмом » у «Челси», пропустит от 6 до 8 недель, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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