Уголовное дело возбуждено после смерти избитого пациента в НИИ им. Джанелидзе

Труп направлен в морг для установления причины смерти. По данным 78.ru, во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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