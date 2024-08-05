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ЦБ озвучил предложения по развитию безналичной оплаты в регионах

Банк России предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и с использованием СБП, чтобы повысить уровень приема безналичных платежей в регионах.

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