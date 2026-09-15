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Нижегородская правда

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Т2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

Т2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе

T2, российский оператор мобильной связи, обновил услугу «Связь без минусов». Компания добавила в нее новые цифровые сервисы, которые доступны абонентам при неоплаченном тарифе.

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