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Регионы России

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Блогер JerryRigEverything протестировал защиту и функционал iPhone 18 Pro

Блогер JerryRigEverything протестировал защиту и функционал iPhone 18 Pro

Известный блогер JerryRigEverything получил возможность протестировать новый iPhone 18 Pro, уделив особое внимание его защитным свойствам и внутренним компонентам под микроскопом.

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