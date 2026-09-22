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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва против «Барыса», «Шанхай» примет «Автомобилист»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 22 сентября « Авангард » сыграет с « Торпедо » в гостях, « Динамо » Москва примет « Барыс », «Шанхай» встретится с « Автомобилистом ».

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