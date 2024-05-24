В образовательных организациях Липецкой области автоинспекторы проводят просветительские акции

В мае и начале июня, в дни проведения областного широкомасштабного мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции повсеместно встречаются с детьми и подростками, информируют их о факторах дорожных рисков, призывают соблюдать ПДД и вести себя законопослушно на трассах.