Колыванов назвал Личку трусом после поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Игорь Колыванов предельно жёстко раскритиковал главного тренера «Динамо» Марцела Личку. Бывший форвард сборной России, московского «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мыслями о поражении «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1), в результате которого бело-голубые упустили титул.