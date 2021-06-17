В России предлагают особые условия туристического кешбэка для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложил ввести особые условия туристического кешбэка для многодетных семей, сообщает RT со ссылкой на обращения обмудсмена к главам Ростуризма и Минтруда, а также к комитетам Госдумы.