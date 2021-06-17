Газета.ru

5 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Какую только хрень тут не прочитаешь.)))Мужчина умер на У...
  • Фил
    Этот недоумок ни как не поймет, что этим странам их дружба на.........не нужна. Они их только используют в своих инте...Зеленский назвал ...
  • Фил
    Нефиг было закон нарушать.Агурбаш попросила...

В России предлагают особые условия туристического кешбэка для многодетных семей

В России предлагают особые условия туристического кешбэка для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложил ввести особые условия туристического кешбэка для многодетных семей, сообщает RT со ссылкой на обращения обмудсмена к главам Ростуризма и Минтруда, а также к комитетам Госдумы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх