Страшная ночь в Московской области! Взрывы, небо в огне: на земле разрушения и жертвы

В ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ пресекли массированную атаку БПЛА на Московскую область В период с вечера 12 июля по утро 13 июля дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражали массированный налет беспилотной авиации на столичный регион.