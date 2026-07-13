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Страшная ночь в Московской области! Взрывы, небо в огне: на земле разрушения и жертвы

Страшная ночь в Московской области! Взрывы, небо в огне: на земле разрушения и жертвы

В ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ пресекли массированную атаку БПЛА на Московскую область В период с вечера 12 июля по утро 13 июля дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражали массированный налет беспилотной авиации на столичный регион.

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