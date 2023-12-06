Женщины. Betera Суперлига Беларуси. Дивизион 1. Сразу две сенсации: ´Берестье´ победило БНТУ-БелАЗ, ´Городничанка´ нанесла по...

Женщины. Betera Суперлига Беларуси. Дивизион 1. Сразу две сенсации: ´Берестье´ победило БНТУ-БелАЗ, ´Городничанка´ нанесла поражение ´Гомелю´ и еще один результат 16-го тураСразу две сенсации случились в стартовых матчах четвертого круга женской Betera Суперлиги Беларуси: ´Берестье´ на домашней площадке победило гандболисток БНТУ-БелАЗ (29:25), а ´ .