Обливавшего краской памятники ВОВ украинского бойца убили на СВО

В результате военной операции в зоне СВО был убит Дмитрий Синченко, украинский нацист, который известен своими актами вандализма над памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, передает Telegram-канала «Шепот фронта».
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