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Джордже Деспотович: «Для «Реала» у меня достаточно качеств. Играл бы в «Зените», как Дзюба, – тоже забивал бы по 20 голов»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович отметил собственное мастерство после матча со «Спартаком» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

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