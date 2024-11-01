Си Цзиньпин встретился с новым главой администрации Макао

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в пятницу в Большом зале народных собраний с Сам Хоу Фаем, недавно избранным главой специального административного района Макао, назначенным центральным правительством, сообщает romanian.
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