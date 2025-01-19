19.01.25==Каракал - дикая кошка

В продолжение вчерашней темы про редкую удачу предлагаю вам познакомится с каракалом. Многие с ним знакомы, так как сейчас заводить домашних каракалов очень модно, но поверьте – в дикой природе это совершенно другая кошка.
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