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Демократия началась с кидалова

Демократия началась с кидалова

Автор: Захар Прилепин  Честно говоря, уже поддостал вопрос, который задавали сначала оголтелые либералы, а теперь задают разнообразные квазимонархисты: а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз? Ну, для начала, выходили — и были огромные митинги, каких с тех пор мы и не видели.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Могла. Но вам от этого легче вряд ли бы стало? 😜 А нам и 87 вполне хватает.
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12 час.
Александр Терехов
Весьма хитро_опая формулировка вопроса на референдум. Голосуешь - за - значит &quot;обновляться будет&quot; в сторону дерьмократии, так и получилось. Проголосуешь -против - тебя за гениталии подвесят, типа ты против союза в каком любо виде, разбираться не будут.
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11 час.
Константин Самарин
Все это показывает, что судьбы стран и народов решает отнюдь не народ, а кучка проходимцев, дорвавшихся до власти. И никогда это не изменится.
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9 час.

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