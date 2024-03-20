Демократия началась с кидалова

Автор: Захар Прилепин Честно говоря, уже поддостал вопрос, который задавали сначала оголтелые либералы, а теперь задают разнообразные квазимонархисты: а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз? Ну, для начала, выходили — и были огромные митинги, каких с тех пор мы и не видели.