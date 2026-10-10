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Аргументы недели

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Две стороны одной медали: пока одни помогают по велению сердца, другие навариваются

Две стороны одной медали: пока одни помогают по велению сердца, другие навариваются

Волонтёрское движение — это своеобразный показатель здоровья общества, его незачерствелости. Когда люди, не дожидаясь указаний сверху, собирают посылки, жертвуют деньги, везут медикаменты и продукты на Донбасс — это значит, что общество живо, что ему не всё равно.

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