Мексика: По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате вооруженного нападения на рынок, расположенный недалеко от улиц Альмазан и Хосе Тревиньо в секторе Тьерра-и-Либертад города Монтеррей, штат Нуэво-Леон, в вечерние часы по местному времени 27 июля.
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