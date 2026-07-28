Мексика: По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате вооруженного нападения на рынок, расположенный недалеко от улиц Альмазан и Хосе Тревиньо в секторе Тьерра-и-Либертад города Монтеррей, штат Нуэво-Леон, в вечерние часы по местному времени 27 июля.