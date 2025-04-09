Meerflieger Понятно всё с тобой... Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имбецил. (Средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребёнка в первые годы жизни.) Удаляю тебя из списка адекватных оппонентов. 😉

Алексей Тан Сходи! в ванну и заполни её галоперидолом!... и тщательно прополощись... и по хлебай.