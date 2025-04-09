«Всё, что там показано, это чистое вранье»: Тарасова вывела на чистую воду Роднину, жестко раскритиковав одноименный фильм

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Комментарии
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Meerflieger
Понятно всё с тобой... Ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имбецил. (Средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребёнка в первые годы жизни.)    Удаляю тебя из списка адекватных оппонентов. 😉
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1 час.
Алексей Тан
Сходи! в ванну и заполни её галоперидолом!... и тщательно прополощись... и по хлебай.
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1 час.
Meerflieger
Судя по твоим бессвязным дебильным текстам и знакам препинания, которые ты суёшь куда попало - тебе это не помогает. 😃
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1 час.
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