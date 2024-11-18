Версия! Дав согласие на удары вглубь России, Америка сливает Зеленского: заговор против Украины?

Ситуация «win-win» или «победа для всех». Суть в том, что Байден, дав согласие, повысил свой уже культовый рейтинг «ястреба», но одновременно подорвал главный аргумент Зеленского, о том, что Украина потерпела неудачу из-за невозможности наносить удары вглубь РФ.
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