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Статуя Александра Македонского с прической в ​​виде львиной гривы обнаружена в Турции

Эксперты предполагают, что недавнее обнаружение головы мраморной статуи Александра Великого на северо-западе Турции, недалеко от Дюздже, свидетельствует о непреходящей популярности древнего правителя даже спустя столетия после его кончины.

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