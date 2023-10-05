Статуя Александра Македонского с прической в ​​виде львиной гривы обнаружена в Турции

Эксперты предполагают, что недавнее обнаружение головы мраморной статуи Александра Великого на северо-западе Турции, недалеко от Дюздже, свидетельствует о непреходящей популярности древнего правителя даже спустя столетия после его кончины.
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