Два мигранта изнасиловали ребёнка в Ульяновске: Девочке не было и 14 лет

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки. По версии следствия, в преступлении подозреваются двое мигрантов 20 и 22 лет, а потерпевшей не исполнилось и 14 лет.
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