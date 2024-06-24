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Агент о будущем Щенникова: «Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Карьера не завершена, в ближайшее время будет точное понимание» 

Агент о будущем Щенникова: «Были предложения из РПЛ, но они нам неинтересны. Карьера не завершена, в ближайшее время будет точное понимание» 

Минувший сезон 33-летний игрок провел без клуба. Сообщалось, что он приостановил карьеру и занимается бизнесом.

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