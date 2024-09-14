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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 Pro Согласно сооб...

По данным Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 Pro Согласно сооб...

По данным Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 ProСогласно сообщению Джона Линнемана из Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 Pro, чем на стандартной PS5, и разница очевидна.

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