По данным Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 Pro Согласно сооб...

По данным Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 ProСогласно сообщению Джона Линнемана из Digital Foundry, Final Fantasy 7 Rebirth работает намного лучше на PS5 Pro, чем на стандартной PS5, и разница очевидна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)