Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь его рекорда по голам в НХЛ

На сегодняшний день в активе форварда "Кэпиталз" 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.Русский хоккеист Александр Овечкин, играющий в американской команде "Вашингтон Кэпиталз", получил премиальные часы Rolex в качестве подарка за установленный рекорд по заброшенным шайбам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии