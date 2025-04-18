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Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь его рекорда по голам в НХЛ

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь его рекорда по голам в НХЛ

На сегодняшний день в активе форварда "Кэпиталз" 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.Русский хоккеист Александр Овечкин, играющий в американской команде "Вашингтон Кэпиталз", получил премиальные часы Rolex в качестве подарка за установленный рекорд по заброшенным шайбам.

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