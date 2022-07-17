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Фред Керли о золоте ЧМ в беге на 100 м: «Медаль значит для меня больше, чем что-либо. Войти в число великих – это невероятно»

Американский легкоатлет Фред Керли поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Юджине, где он взял золото в беге на 100 м.

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