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Организаторы международного чемпионата для бьюти-мастеров поделились деталями мероприятия

Организаторы международного чемпионата для бьюти-мастеров поделились деталями мероприятия

В Москве 7-8 октября запланировано проведение международного чемпионата для бьюти-мастеров. Организатором соревнований выступает студия эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK под руководством Альбины Володиной.

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