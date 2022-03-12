Роберт Ковингтон – о недружелюбном приеме Симмонса в Филадельфии: «Поэтому он и захотел уйти»

Роберт Ковингтон – о недружелюбном приеме Симмонса в Филадельфии: «Поэтому он и захотел уйти»

Бывший игрок «Сиксерс» Роберт Ковингтон отреагировал на эпизод из матча филадельфийской команды против «Нетс», когда болельщик из первого ряда стал критиковать Бена Симмонса.

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