«Эта флотилия будет летать в районе станции. Ещё никто не занимался таким». С Российской орбитальной станции планируют запускать малые спутники

Генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев рассказал, что в непосредственной близости от перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет находиться целое семейство малых космических аппаратов.