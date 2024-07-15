«Эта флотилия будет летать в районе станции. Ещё никто не занимался таким». С Российской орбитальной станции планируют запускать малые спутники

Генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев рассказал, что в непосредственной близости от перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет находиться целое семейство малых космических аппаратов.
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