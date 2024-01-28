Кремль сговорился с террористами? Адмирал США вышел из себя, узнав, что русские суда спокойно ходят мимо хуситов

Алексей Васильев

Вообще-то террористы там - проамериканские типа ИГИЛ. Часть Йемена контролируют те самые хуситы (прокси персов, т.е. Ирана) и эта часть растет. Еце часть - прокси арабов. Ну и еще кое-какие разношерстные группировки. С Ираном мы не ругались, в секторе Газа геноцид не устраивали, так что никаких претензий к нам хуситы не имеют.