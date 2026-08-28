Оби Микель: «Магуайр никогда не был игроком уровня «МЮ». Не понимаю, как он столько находится в клубе»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель в своем подкасте раскритиковал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который вышел в стартовом составе команды в проигранном матче 1-го тура АПЛ с «Халл Сити», проигранном со счетом 0:2.
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