⛈ Крымчан предупредили о ливнях с градом днём 22 и 23 июля На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
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⛈ Крымчан предупредили о ливнях с градом днём 22 и 23 июля На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.