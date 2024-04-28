Александр Беглов осмотрел новые автомобили скорой помощи

В этом году на линию поступило 87 машин Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел два новых автомобиля скорой помощи, которые стали частью масштабного обновления городского медицинского автопарка, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.
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